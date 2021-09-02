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Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство

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Україна і США закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі, - Спільна заява про стратегічне партнерство
Україна і США спільно закликають РФ виконати зобов'язання щодо припинення вогню на сході України і по-справжньому брати участь в зусиллях з врегулювання конфлікту для завершення війни.

Про це йдеться у Спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Агресія Росії, включно з війною на сході України та захопленням Криму, забрала понад 14 000 життів українців, дестабілізувала Європу та Чорноморський регіон, а також поставила під загрозу глобальний, заснований на правилах порядок. Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають російську спробу анексії Криму та підтверджують повну підтримку міжнародних зусиль, включно з тими, що вживаються в Нормандському форматі, спрямованих на врегулювання конфлікту, розв’язаного Росією на сході України, дипломатичним шляхом на основі міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Сполучені Штати підтримують зусилля України у використанні Кримської платформи для зосередження міжнародної уваги та дій на гуманітарних і безпекових наслідках російської окупації Криму з метою мирного відновлення контролю України над цією територією відповідно до міжнародного права. Разом ми закликаємо Росію виконати зобов’язання щодо припинення вогню на сході України та по-справжньому брати участь у зусиллях з врегулювання конфлікту задля завершення війни", - випливає з заяви.

Повний текст Спільної заяви про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Байдену нові формати із залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі: "Будуть думати"

Топ коментарі

  • Ан Мур
    брехня Игорь Д - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів

    ЗІ: "формула Штанмайєра" не прописувалась в Мінських документах. А от в Паризьких в грудні 2019-го - дуже схоже, що в непублічній частині щось було.
  • Иван Петрович Сидоров
    Украина и США призывают РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе.- Путин уже сто раз говорил : РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.
  • Andy Jumeirach
    ну шо, снова с.укабеевой поводили по губам,
    будет шо проквакать мацковской жабе на телеболоте
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