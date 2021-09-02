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США підтримують план України з реформування СБУ, - Спільна заява про стратегічне партнерство

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США підтримують план України з реформування СБУ, - Спільна заява про стратегічне партнерство
Сполучені Штати привітали подальший прогрес України у реформуванні секторів оборони та оборонної промисловості, в тому числі прийняття нової стратегії оборонної промисловості.

Про це йдеться у Спільній заяві про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо намір продовжувати нашу потужну програму навчання та тренувань відповідно до статусу України як Партнера НАТО з розширеними можливостями. Україна планує й надалі вживати заходів щодо посилення демократичного цивільного контролю над військовими, реформування служб безпеки та модернізації процесу оборонних закупівель для просування євроатлантичних прагнень. Сполучені Штати підтримують план України з реформування Служби безпеки України шляхом упорядкування та чіткого визначення її повноважень та посилення правил, які захищають права людини та забезпечують ефективний громадський нагляд", - випливає з повідомлення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Повний текст Спільної заяви про стратегічне партнерство України і Сполучених Штатів Америки читайте за посиланням.

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Топ коментарі

  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
    Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 4763
    А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Імітація ,це не дія ,а лише пародія на дію !!!)))
  • Підлога Маккартні
    Если СБУ реформируют, то оно не будет больше бороться с проститутками, планокурами и бабушками торгующими на улице? США поддерживают план Украины по реформированию СБУ, - Совместное заявление о стратегическом партнерстве - Цензор.НЕТ 6981
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