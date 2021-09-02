Святкування Рош га-Шана: в Умань вже прибули понад 800 правоохоронців і 116 рятувальників. На підмогу також приїде делегація поліцейських з Ізраїлю

Понад 600 співробітників поліції і більш як 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до Умані для забезпечення громадського порядку та безпеки під час святкування Рош га-Шана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляють пресслужби МВС і ДСНС.

Понад 600 співробітників поліції і більше ніж 200 військовослужбовців Національної гвардії прибули до м. Умані Черкаської області для гарантування громадського порядку та безпеки під час святкування іудейського Нового року Рош га-шана.

Як повідомляється в телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України, також з 3 вересня прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю, які нададуть українським колегам допомогу в забезпеченні громадської безпеки та порядку.

У ДСНС повідомляють, що в Умані розгорнуто зведений загін рятувальників для забезпечення пожежної і техногенної безпеки, чисельність зведеного загону становить 116 осіб. Угруповання посилено 29 одиницями спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Як повідомляється в телеграм-каналі відомства, в місцях компактного проживання паломників організовано чергування 10 стаціонарних постів.

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За даними МВС, із 1 до 6 вересня до Умані прибудуть 23,5 тис. хасидів. Загалом у поточному році, за попередніми підрахунками, очікується прибуття до міста приблизно 50 тис. паломників із різних країн світу.

Як повідомлялося, в 2021 році масове святкування іудейського Нового року припадає на 6-8 вересня. Кілька тисяч хасидських паломників вже прибули до м. Умані Черкаської області для святкування іудейського Нового року Рош га-Шана завчасно, оскільки минулого року через посилені протиепідемічні заходи потрапити на святкування змогли не всі охочі.

Державна прикордонна служба України очікує прибуття понад 20 тис. вірян поточного року. Більше ніж 120 поліцейських Київської області гарантують охорону громадської безпеки та порядку в аеропорту "Бориспіль" під час прильоту паломників-хасидів.

Як відомо, щоосені паломники їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера рабі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана (новий рік). Він народився в місті Меджибожі (нині - Хмельницька область) у 1772 році (5532 від створення світу за єврейським календарем). Потім вів кочовий спосіб життя, бував у різних містечках України, переважно у Медведівці та Златополі, а останні вісім років життя провів у Браславі (нині - Білорусь). У 1808 році Нахман захворів на туберкульоз, оселився в Умані, де й був похований у 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються з усього світу кожного єврейського Нового року.

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