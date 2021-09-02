Суд розглядає клопотання про продовження до 7 листопада домашнього арешту Медведчуку

Печерський районний суд Києва в четвер розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука.

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутності необхідності запобіжного заходу у зв'язку з завершенням досудового розслідування, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці до 7 листопада 2021 року.

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Також, за його словами, з кримінального провадження виділені матеріали щодо інших осіб, слідство за якими триває, і є ризик впливу Медведчука на це розслідування.

Медведчук, виступаючи в судовому засіданні, знову заявив про політичне підґрунтя звинувачення, необґрунтованість доказів і відсутність підстав для продовження запобіжного заходу.

"20 серпня мене повідомили про завершення досудового розслідування ... мені це не зрозуміло, бо термін розслідування було продовжено до 11 листопада 2021 року", - сказав він.

За його словами, матеріали досудового розслідування були відкриті тільки 31 серпня, тобто, як стверджує Медведчук, "все це було зроблено до свята Дня Незалежності".

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.