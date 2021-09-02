Пєсков заявив, що військова допомога США Україні може стати причиною ескалації на Донбасі: "Це дуже небезпечно"
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия",про це в четвер, 2 вересня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Ми також звернули увагу на плани з надання військової допомоги США для України. Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході, це дуже небезпечно", - сказав він.
При цьому Пєсков заявив, що в Москві не почули і не побачили жодного слова з боку Вашингтона щодо виконання Мінських угод. Крім цього, прессекретар російського лідера висловив співчуття у зв'язку з тим, що США і Україна збираються вибудовувати дружні відносини для протистояння РФ.
Крім того, за словами Пєскова, в Кремлі звернули увагу "на потенційну готовність Сполучених Штатів вітати євроатлантичні устремління України".
"Президент Росії неодноразово висловлював нашу вельми чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - додав він.
Переговори президента України Володимира Зеленського та американського лідера Джо Байдена пройшли в середу, 1 вересня, в Овальному кабінеті Білого дому. Зустріч лідерів тривала понад дві години.