Саакашвілі про кадрові призначення на Одещині: Це п-ець! Одеситів злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Хіба за це голосували люди в 2019-му?

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі обурений кадровими призначеннями в Одеській області.

Про це він заявив на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Це п-ець! У мене іншого коментаря немає… Даремно хтось думає, що одесити пробачать кому-небудь, що їх злили і віддали на відкуп корумпованій мафії. Цього Муратова ми в 2015 році звільнили з Обладміністрації, але він знову там. Активно повертають та інтегрують усякий неліквід. Хіба за це голосували люди в 2019-му?" - прокоментував Саакашвілі новину про те, що заступник голови Одеської ОДА Олег Муратов представив колективу нового главу Держпродспоживслужби Одещини скандального ексмитника Пудрика.

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