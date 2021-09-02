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Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк

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Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк
Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" у І півріччі сплатила до бюджету понад 500 млн доларів податків і зборів – що вже традиційно підкреслило її статус – лідера серед приватних компаній за обсягами податкових відрахувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Історично так склалося, ще з часів Союзу ... Це (металургія. - Ред.) та галузь, яка допомагає країні наповнювати бюджет. Ну і зрозуміло, що створює велику кількість, сотні тисяч робочих місць громадян, які задіяні в цій галузі. Ну і теж важливо, що це зовнішні ринки. Це приплив доларового кешу в країну. Вони працюють на зовнішніх ринках. Більш того, вони ще й створюють інфраструктуру. Розвиток металургії дозволяє розвивати ще 4-5 галузей економіки", - уточнює політолог Микола Давидюк.


Така динаміка і показники дають впевненість у виконанні закладених у головному кошторисі маяків. А головне, акцентують експерти, Україна зможе безболісно розрахуватися з боргами. Оскільки, як повідомляється, тільки у вересні уряду на це знадобиться понад 100 млрд, а до кінця року - понад 250 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українським металургам доведеться інвестувати додатковий прибуток у розвиток виробництва

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Топ коментарі

  • Boris D a123de4e
    Та вы заколебали со своим олигархами-попрошайками!
  • Cтарий Кінь
    Не більше ніж рекламна байка для отримання преференцій.
    Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
  • IN UA 7395a7cc
    Экперты говорите как есть.
    Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
    Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
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