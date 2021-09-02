Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк

Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" у І півріччі сплатила до бюджету понад 500 млн доларів податків і зборів – що вже традиційно підкреслило її статус – лідера серед приватних компаній за обсягами податкових відрахувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Історично так склалося, ще з часів Союзу ... Це (металургія. - Ред.) та галузь, яка допомагає країні наповнювати бюджет. Ну і зрозуміло, що створює велику кількість, сотні тисяч робочих місць громадян, які задіяні в цій галузі. Ну і теж важливо, що це зовнішні ринки. Це приплив доларового кешу в країну. Вони працюють на зовнішніх ринках. Більш того, вони ще й створюють інфраструктуру. Розвиток металургії дозволяє розвивати ще 4-5 галузей економіки", - уточнює політолог Микола Давидюк.



Така динаміка і показники дають впевненість у виконанні закладених у головному кошторисі маяків. А головне, акцентують експерти, Україна зможе безболісно розрахуватися з боргами. Оскільки, як повідомляється, тільки у вересні уряду на це знадобиться понад 100 млрд, а до кінця року - понад 250 млрд грн.

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