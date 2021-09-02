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Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко

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Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко
Промисловий холдинг "Колмар" перевіз дві тисячі шахтарів та їхніх сімей з Донбасу до Якутії.

Про це повідомив глава концерну Артем Левін, виступаючи на сесії "Виклики та перспективи російської праці", пише блогер Кирило Данильченко, передає Цензор.НЕТ.

"Перспективи російської праці затьмарюють уяву. Буряти і якути горять у танках біля Вуглегірська і Логвинового. Мати обгорілого в бою танкіста Доржі Батомункуєва не так давно писала, що син її у важкому стані і ніякої допомоги по лінії МО немає. Годувальники України їдуть до Якутії  знімати відео, як чашка окропу там взимку перетворюється на сніг, і годувати мошку. "Всем сестрам по серьгам", таке, здається, у наших російських небратів прислів'я? Якути і буряти горіти під териконами, а 2000 любителів Путіна стали краще одягатися і дадуть країні вугілля в сонячній Якутії. Дивна картина квітучого "русского мира"", - зазначив він.

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Російський холдинг Колмар перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого русского мира, - Данильченко 01

Топ коментарі

  • roadstar
    Ну вот наконец то их услышали.
  • Привет
    В якутии хорошо...там 300 дней в году зима....и фрукты дети видят только на картинках... Российский холдинг "Колмар" перевез 2 тыс. шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию: дивная картина цветущего русского мира, - Данильченко - Цензор.НЕТ 9097
  • Зэлэный_Змий
    Та главное шо нет биндеровцев и никто не мешает разговаривать на русском языке.
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