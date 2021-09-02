Російський холдинг "Колмар" перевіз 2 тис. шахтарів з окупованого Донбасу в Якутії: чудова картина квітучого "русского мира", - Данильченко

Промисловий холдинг "Колмар" перевіз дві тисячі шахтарів та їхніх сімей з Донбасу до Якутії.

Про це повідомив глава концерну Артем Левін, виступаючи на сесії "Виклики та перспективи російської праці", пише блогер Кирило Данильченко, передає Цензор.НЕТ.

"Перспективи російської праці затьмарюють уяву. Буряти і якути горять у танках біля Вуглегірська і Логвинового. Мати обгорілого в бою танкіста Доржі Батомункуєва не так давно писала, що син її у важкому стані і ніякої допомоги по лінії МО немає. Годувальники України їдуть до Якутії знімати відео, як чашка окропу там взимку перетворюється на сніг, і годувати мошку. "Всем сестрам по серьгам", таке, здається, у наших російських небратів прислів'я? Якути і буряти горіти під териконами, а 2000 любителів Путіна стали краще одягатися і дадуть країні вугілля в сонячній Якутії. Дивна картина квітучого "русского мира"", - зазначив він.

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