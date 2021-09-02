Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оцінив можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

За його словами, жодна зі сторін не відкидає можливості зустрічі, але по лінії адміністрацій далекі від того, щоб узгодити її.

У той же час, Пєсков додав, що зустріч Путіна і Зеленського повинна бути добре підготовлена, але поки є проблеми з визначенням кола питань.

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