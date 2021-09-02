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Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков

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Можливості зустрічі Зеленського і Путіна не відкидаємо, але до її узгодження ще далеко, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков оцінив можливість зустрічі Путіна і Зеленського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

За його словами, жодна зі сторін не відкидає можливості зустрічі, але по лінії адміністрацій далекі від того, щоб узгодити її.

У той же час, Пєсков додав, що зустріч Путіна і Зеленського повинна бути добре підготовлена, але поки є проблеми з визначенням кола питань.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Готуйтесь до потопу, або маасква згорить вщент.
  • Welt Schmerz
    Не треба, Зюзяндрій. Краще не треба.
    Тут після твоєї зустрічі з Байденом досі аш трісьот.
  • Иван Петрович Сидоров
    Путин не будет обсуждать с Зеленским Крым. Такой темы не существует, - Песков/ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ Монике дозволена только одна, общая, тема. Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина . Порошенко - враг номер один для Зеленского
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