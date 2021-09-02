Корупція в державних обленерго штучно збільшує борги населення, - експерт

Детективами НАБУ, слідчими ДБР і поліції по всій Україні розслідуються десятки кримінальних проваджень, які стосуються втручання в прилади обліку спожитої електроенергії в державних обленерго з метою одержання неправомірної вигоди посадовими особами енергокомпаній. Суть корупційних схем полягає в умисному заниженні показників фактично спожитої електроенергії великими споживачами. Такого роду "послуги" дозволяли отримувати посадовим особам обленерго корупційний дохід. При цьому прибуток державних компаній падає з року в рік. Для приховування корупційних схем штучно створюються борги іншим споживачам.

Про це в коментарі УН заявив, Олександр Сітухо голова ради директорів Асоціації захисту активів.

Для прикладу Олександр Сітухо навів ситуацію в АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО". Головне слідче управління Національної поліції України розслідує кримінальне провадження №42020221280000211 стосовно посадових осіб цього акціонерного товариства, 65% акцій якого належить державі. Керівні співробітники енергокомпанії в змові з посадовими особами підприємств, що діють на території Дергачівського району Харківської області та Харкова, втрутилися в роботу приладів обліку електроенергії і налаштували їх таким чином, що облік спожитої електроенергії вважає лише 10 \ 20 \ 30% від загального обсягу споживання. У рік втрати держави тільки у цій справі оцінюються близько 1 млн доларів США.

"Схема дуже проста. Приходять до керівника підприємства, яке споживає, наприклад, 10 тисяч кВт, і цікавляться, чи хоче він платити менше за електроенергію. Хто ж не хоче? На скільки менше? Можливості менеджерів Харьковобленерого дозволяли дистанційно втручатися в роботу приладів обліку і зменшувати показники споживання умовно до 1 тисячі кВт. Різниця — 9 тисяч кВт на місяць. Якщо керівник підприємства погоджувався на таку незаконну схему, то він повинен був платити половину вартості "зекономленої" електроенергії в кишеню співробітникам енергокомпанії. Як списати фактично поставлену електроенергію? Знаходили покинуті будинки, просто випадкових споживачів, яким "малювали" нечувані борги. Ця схема є найбільш цинічною і обурливою не тільки через фінансові втрати держави, але і тому, що її реалізація приводить до істотного перебільшення показника "боргів населення", яких в значній мірі не існує", — заявив Сітухо.

За словами експерта, офіційні дані щодо боргів населення за послуги ЖКГ з року в рік тільки збільшуються. За спожиту електроенергію з початку 2021 року вони зросли майже на мільярд гривень — до 7,06 млрд грн на 30.06.2021. Почасти це можна пояснити підвищенням тарифів, але більшу роль в цьому можуть відігравати саме корупційні схеми.

Як повідомлялося раніше, компанія Smart Holding (Cyprus) Ltd, бенефіціаром якої є Вадим Новинський, просить Офіс генерального прокуратура негайно розглянути питання про вжиття комплексу заходів, спрямованих на припинення розкрадання коштів і активів АТ "Харківобленерго". Зокрема, шляхом забезпечення належного попереднього розслідування і процесуального керівництва в численних кримінальних провадженнях, зареєстрованих за фактами протиправних дій посадових осіб і працівників в енергокомпанії.

У зверненні уповноважений представник Smart Holding зазначив, що попередній аналіз фінансово-господарської діяльності обленерго показав, що в останні роки АТ "Харківобленерго", в порівнянні з порівнянними або навіть менше за розміром активами і обсягу діяльності енергокомпаніямі, стало одним з найбільш неприбуткових підприємств галузі. Якщо до 2015 року чистий прибуток від діяльності "Харківобленерго" стабільно становила 30-35 млн гривень, то в наступні роки цей показник не перевищував 3-5 млн гривень. Для порівняння: у 2020 році прибуток ДТЕК "Одеські енергомережі" становив 529,5 млн гривень, ДТЕК "Дніпровські електромережі" — 346,4 млн гривень, "Полтаваобленерго" — 264,1 млн гривень, "Миколаївобленерго" — 286,7 млн грн.

Очевидно, йдеться у зверненні, що вкрай низькі фінансові показники роботи АТ "Харківобленерго" створюються штучно, активи і прибуток підприємства розкрадаються, що призводить до втрати дивідендів акціонерами, перш за все — державою, а також до недоотримання величезних сум податків. Керівництво АТ не тільки не створює перешкод розкраданням коштів та існування численних корупційних схем, але і достовірно бере безпосередню участь у злочинній діяльності.