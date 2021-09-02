Літо 2021 року посіло друге місце серед найспекотніших у Києві з 1881 року: було встановлено 14 температурних рекордів

Середня температура повітря в Києві влітку 2021 року становила 22,3° за Цельсієм, що на 1,9° вище за норму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"Це забезпечило (літу 2021 року. - Ред.) другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. Літо 2010 року залишається рекордсменом не лише у столиці, а й в Україні. В цілому найбільше позитивне відхилення від кліматичної норми з трьох місяців літа мав липень, який поділив другу позицію серед найтепліших за останні 140 років", - вказується в повідомленні.

Найхолодніше було на початку літа - 1 червня, коли температура вранці опустилася до 7,4° тепла, а найспекотнішим днем ​​виявилося 24 червня, коли температура після полудня піднялася до 35,5°.

За літо також було встановлено 14 температурних рекордів, 10 з яких - в червні.

Читайте також: Наслідки негоди: з 11:00 до 15:00 в тунелі на вул. Теліги в Києві частково обмежать рух для очищення зливостоків. КАРТА

Кількість опадів за літо в Києві становить 77% кліматичної норми, воно увійшло до двадцятки найбільш сухих в Києві з 1891 року.