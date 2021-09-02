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З початку року пішли у відставку 110 суддів, - ВРП

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З початку року пішли у відставку 110 суддів, - ВРП
На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня 2021 року були розглянуті матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити в зв'язку з подачею заяв про відставку:

- Гаврилюка Володимира Кузьмича - з посади судді Луганського апеляційного суду;

- Огурецького Василя Петровича - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Босюка Валерія Андрійовича - з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

- Вус Світлану Михайлівну - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Короя Віктора Дмитровича - з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Всього з початку 2021 року на загальних підставах, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку, звільнилися 110 суддів.

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Топ коментарі

  • Фродо Странник
    Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
  • Nikos KGB
    там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
  • Максим Максимович b5166c8f
    Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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