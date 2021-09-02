Новини • Скандали в Слузі народу, П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна

Постраждалий від "слуги народу" Трухіна розповів про ДТП: "Я їхав 80, він, напевно, 120 їхав". ВIДЕО

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Журналісти поспілкувалися з потерпілим в ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп "СН" Олександр Трухін.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорили з жертвою ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп Трухін", - пише видання.

В оприлюдненому відео чоловік на ім'я Валентин каже: "Чую удар ззаду. Я його не бачу, але чую. Скрегіт металу і удар у мене ззаду. Ну я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав".

Журналісти зазначають, що під час розмови Валентин відлучився поговорити зі слідчим і після цього навідріз відмовився від спілкування і заявив, що його змусили підписати угоду про нерозголошення на час слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко

Топ коментарі

  • belge
    Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

    Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
  • Підлога Маккартні
    соглашение о неразглашении на время следствия

    Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
  • Leshek
    Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
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