Постраждалий від "слуги народу" Трухіна розповів про ДТП: "Я їхав 80, він, напевно, 120 їхав". ВIДЕО
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Журналісти поспілкувалися з потерпілим в ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп "СН" Олександр Трухін.
Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Поговорили з жертвою ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп Трухін", - пише видання.
В оприлюдненому відео чоловік на ім'я Валентин каже: "Чую удар ззаду. Я його не бачу, але чую. Скрегіт металу і удар у мене ззаду. Ну я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав".
Журналісти зазначають, що під час розмови Валентин відлучився поговорити зі слідчим і після цього навідріз відмовився від спілкування і заявив, що його змусили підписати угоду про нерозголошення на час слідства.