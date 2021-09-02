Постраждалий від "слуги народу" Трухіна розповів про ДТП: "Я їхав 80, він, напевно, 120 їхав". ВIДЕО

Журналісти поспілкувалися з потерпілим в ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп "СН" Олександр Трухін.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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"Поговорили з жертвою ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп Трухін", - пише видання.

В оприлюдненому відео чоловік на ім'я Валентин каже: "Чую удар ззаду. Я його не бачу, але чую. Скрегіт металу і удар у мене ззаду. Ну я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав".

Журналісти зазначають, що під час розмови Валентин відлучився поговорити зі слідчим і після цього навідріз відмовився від спілкування і заявив, що його змусили підписати угоду про нерозголошення на час слідства.

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