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ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула. ФОТОрепортаж

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ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула. ФОТОрепортаж
На Рівненщині правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП за участю поліцейських, яка сталася 1 вересня близько 21:20 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу міста Дубно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Рівненської області.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Opel Combo" — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем "Volvo", який рухався попереду у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "Opel", 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від травм загинула на місці події. Водія "Opel" із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні. На момент ДТП обоє поліцейських перебували поза службою.

ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула 01

Керманич вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області внаслідок ДТП не постраждав.

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Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Крім того, в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області за цим фактом проводиться службове розслідування. А наказом керівника главку Олексія Камишанського начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунуто від виконання посадових обов’язків.

ДТП на трасі Київ-Чоп: автомобіль Opel Combo з поліцейськими врізався у вантажівку, 29-річна дільнична загинула 02

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Топ коментарі

  • ьля
    ну куда могли ехать поздно вечером два сотрудника полиции? в засаду, конечно.
  • Підлога Маккартні
    В сауну наверное спешили? ДТП на трассе Киев-Чоп: автомобиль "Opel Combo" с полицейскими врезался в грузовик, 29-летняя участковая погибла - Цензор.НЕТ 5456
  • Alexander Savely
    чудят те, кто уверен в безнаказанности: мажорчики, мусора, прокуроры, бандиты - "ураїнська элита" одним словом.
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