Позов Порошенка проти МВС у справі про наклеп: Адвокати заявляють про затягування судового процесу

Влада затягує судовий процес у справі проти колишнього заступника, нинішнього радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"У справі йдеться про те, що Антон Геращенко відразу після подій на Банковій, коли було розмальовано Офіс Президента, прокоментував, що замовником цієї акції був Петро Порошенко, бо він зацікавлений в провокаціях і так далі. Тобто позовна заява ставить конкретне просте питання: чи Геращенко має якісь докази своїх слів, чи він відмовляється від своїх слів? Чи воно вирвано з контексту, чи його не так зрозуміли? Ми на все це відповіді не почули", – говорить Ілля Новіков.

Він повідомив, що суд переніс засідання на 1 листопада, утім адвокат прогнозує, що процес затягуватимуть і далі. "Але ми впевнені, що така тактика має обмежене застосування. Кожен адвокат це знає, що можна відтягувати рішення суду, але воно врешті-решт відбудеться. Тому ми спокійно ставимось до того, що наші опоненти вдалися такої тактики. Це навіть очікувано", – говорить Новіков.

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За словами адвоката Ігоря Голованя, засідання перенесли, бо відправлені на адресу МВС документи Геращенко нібито не отримав, і тепер суд буде з'ясовувати його домашню адресу.

Ця справа є показовою - зазначає нардеп "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович.

"Очевидно, що рішення в цьому суді має бути однозначне – це визнання неправди, яку озвучив пан Антон Геращенко, вибачення з боку пана Антона Геращенка. Він прекрасно це розуміє, і саме тому очевидно намагається відтягнути цей момент. Обидві ці ситуації – швидка реакція на події на Банковій і відсутність реакції на події 24 серпня свідчать про абсолютно політичну упередженість цієї влади", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко подав позов проти МВС за наклеп.