Пєсков про можливий вступ України в НАТО: Це для нас дуже небезпечно, будуть вжиті контрзаходи

Можливий вступ України в НАТО приведе до того, що Російська Федерація вживатиме контрзаходів. Зокрема, проведе перебалансирування ситуації.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

За словами Пєскова, вступ України в НАТО становить небезпеку для Москви.

"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вжиття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансирування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - сказав Пєсков.

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