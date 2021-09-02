Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

Російська Федерація не буде підтримувати продовження місії ОБСЄ на російському кордоні. Поточний мандат втратить силу після 30 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він.

Нагадаємо, в кінці травня через позицію Росії постійну раду ОБСЄ всього на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску перебувають на кордоні Росії з окупованим Донбасом.