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Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

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Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
Російська Федерація не буде підтримувати продовження місії ОБСЄ на російському кордоні. Поточний мандат втратить силу після 30 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - написав він.

Нагадаємо, в кінці травня через позицію Росії постійну раду ОБСЄ всього на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску перебувають на кордоні Росії з окупованим Донбасом.

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Топ коментарі

  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Готовятся, падлы, к массированным обстрелам населенных пунктов. ОБСЕ хоть и подслеповатое, но все равно разгуляться на всю катушку не дают.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Нужно активней строить контррашистскую оборону.Очень мало времени.РПЦ --коллаборанты!!
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Меркель ,уходя, благословила кремлевского падонка на кровавые дела.РПЦ тоже освящает рашистских захватчиков и оружие против Украины!!
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