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"Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону

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"Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону
Суд скасував постанову, якою раніше дозволили ввести в експлуатацію "Будинок монстр" на столичному Подолі.

Про це у Facebook повідомила депутатка Київради Євгенія Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Суд скасував постанову апеляційної інстанції, якою раніше дозволили ввести в експлуатацію будівлю.

"Верховний Суд скасував ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 року у справі № 910/27779/14, якою були скасовані заходи забезпечення позову", - йдеться в повідомленні.

Забезпечення позову полягали у забороні ДАБІ узгоджувати та видавати документи про готовність об`єкта будівництва до експлуатації, а також видавати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об’єкта стосовно "Будинку-монстра" або окремих його частин.

"Таким чином, суд, який виніс ухвалу, і має право її скасовувати, а в такому разі право залишається за Господарським судом Києва", - підсумувала депутатка.

Також читайте: Будинок-монстр на Подолі - втілення будівництв з порушеннями по всій країні. Ухвалення законопроєкту №5655 дасть змогу зносити такі об'єкти без суду, - "слуга народу" Шуляк

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Топ коментарі

  • A San
    Нужно занести еще в верховный суд.
  • Іван Любко 4f83832f
    У Китаї такиих монстрів "валять" десятками і не шкодують.
  • A San
    Уже нужно нести в хозяйственный ,но с учетом верховного
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