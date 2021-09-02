Справа Шеремета: суд 21 вересня проведе виїзне засідання для вивчення речових доказів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Судовий розгляд відкладено на 21 вересня. Будемо організовувати у цей день виїзне судове засідання. Збираємося тут, у суді, об 11:00 і будемо організовувати прибуття до місця знаходження речових доказів", - поінформувала головуюча суддя Оксана Голуб.
Необхідність проведення виїзного судового засідання пов’язана з тим, що суд у цій справі перебуває на етапі дослідження речових доказів від прокуратури, а деякі речові докази у справі є габаритними, зокрема, це кузови автомобілів.
Також під час засідання у четвер, 2 вересня, сторони процесу дослідили низку речових доказів, вилучених під час проведення обшуку в обвинувачених у справі Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко.
Окремо суд дослідив дві книги з назвами "Войсковая разведка" та "Розвідувально-пошукові дії", які були вилучені під час обшуку за місцем проходження військової служби ще однієї обвинуваченої у справі - Яни Дугарь.