Кияни заплатять за піар Зеленського на тарифах, - Розенко про зростання ціни на газ

Президент і уряд навмисне перекладають відповідальність за підвищення тарифів на газ до 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу на місцеву владу і змушують покривати різницю в ціні з кишень громадян.

Про це заявив представник "УДАРу Віталія Кличка" Павло Розенко в ефірі одного з телеканалів.

"Що роблять Зеленський зі Шмигалем? Кажуть, що це місцеві органи влади за тарифи відповідають. Почекайте. А хто тариф на газ затверджує? Центральна влада. А як місцевій владі качати тепло, коли газ коштує 15 тисяч гривень? Для того, щоб покрити різницю у наступний опалювальний сезон, з бюджету Києва потрібно виділити 3,5 млрд грн. І сьогодні Зеленський каже: "Дивіться, кияни, ви доплату вчителям, лікарям не робіть, ви метро на Троєщину не будуйте, не треба вам метро. А ви покрийте мій піар як президента України, щоб я і далі розказував, що тарифи не піднімаю", - наголосив міністр соціальної політики 2014-2016 років.

Він зазначив, що пів року тому влада відмовилася закачувати газ у сховища за ціною від 7 грн/куб, а тепер він коштує вдвічі дорожче.

"Останні два місяці "Нафтогаз" закачує у сховища газ із ринку за ціною 14-15 тисяч гривень за тисячу кубометрів газу. І вони завтра будуть продавати цей газ уже не по 7, а по 15 тисяч гривень. Вони пів року тому говорили: "Ні, ми газ по 7-8-10 закупати не будемо, це дуже дорого". І дочекалися ці професіонали з "Нафтогазу", коли газ по 15. От і все. Хто буде покривати різницю між 7 і 15 гривень за куб газу? Кияни", - підсумував Розенко.