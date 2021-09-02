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10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти

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10 українських вишів увійшли до рейтингу найкращих у світі, - Міносвіти
Десять закладів вищої освіти України потрапили до рейтингу найкращих університетів світу від журналу Times Higher Education, щоправда, посідають місця в другій його половині.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, інформує Цензор.НЕТ.

Українські університети серед світових закладів розташувалися на таких позиціях:

  • Сумський державний університет – 501-600 місце;
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 601-800 місце;
  • Харківський національний університет радіоелектроніки – 1001-1200 місце;
  • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 1201+ місце;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 1201+ місце;
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 1201+ місце;
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 1201+ місце;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 1201+ місце;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 1201+ місце;

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Рейтинг Times Higher Education World University Rankings 2022 охоплює 1600 університетів із 99 країн і територій. Рейтинг ґрунтується на 13 ретельно вивірених показниках ефективності, які вимірюють результати діяльності установи в чотирьох сферах: викладання, дослідження, передача знань і міжнародні перспективи.

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Топ коментарі

  • Atman 9af553dd
    то для рагулів які не здали ЗНО
  • Юрій Ан
    Смею предположить, что в минобразования никто в университетах не учился и англмйского не знает.
    Это не место, а количество баллов
    Тесть - рейтинг напечатан с точностью до наоборот.
  • Valery Greff
    А поплавок? 10 украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире, - Минобразования - Цензор.НЕТ 9074
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