Президент Польщі Дуда затвердив рішення про надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив постанову про запровадження надзвичайного стану на польсько-білоруському кордоні у зв'язку з міграційною кризою, про що його просив уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Тепер документ направлено в Сейм, який має підтвердити рішення президента.

Засідання нижньої палати парламенту, найімовірніше, відбудеться в понеділок. Депутати мають право відхилити президентську постанову, але для цього їм потрібна більшість. З цього приводу триває політична боротьба.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосив у вівторок, що уряд вирішив звернутися до президента з проханням ввести надзвичайний стан на 30 днів у прикордонній зоні, тобто в частині Підляського і Люблінського воєводств.

"Буквально хвилину тому президент вирішив видати постанову і ввести надзвичайний стан в районі, вказаному Радою міністрів", - сказав у четвер на пресконференції речник президента Блажей Спихальский.

За його словами, постанова була відправлена для публікації у Законодавчому віснику, після чого вона набуде чинності, а також спікеру Сейму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Польщі Моравецький пропонує запровадити надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю на 30 днів