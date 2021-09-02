Одного українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 рази відкривали вогонь на Донбасі, поранено одного українського захисника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік Золотого-3 війська РФ двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів 120-мм калібру.

Біля Красногорівки окупанти застосували артилерію калібру 100 мм.

В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 5 гектарів території та передали на знищення 97 вибухонебезпечних предметів.

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