Новий глава БЕБ Мельник придбав квартиру в елітному районі Одеси вдвічі дешевше за ринкову вартість, - "Схеми"
Про це повідомляють журналісти "Схем", передає Цензор.НЕТ.
Це може свідчити про заниження офіційної вартості угоди задля зменшення суми сплати податків до бюджету, пояснюють експерти. Сам Мельник у коментарі заявив, що "все – прозоро", і що така вартість квартири підтверджена офіційною оцінкою.
Квартиру на 67,8 кв. м у ЖК "19 перлина" у курортному районі Одеси "Аркадія" Мельник придбав 23 квітня 2020 року. Журналісти віднайшли договір купівлі-продажу квартири, в якій вказана вартість угоди – 1 129 412 грн. Таку ж вартість покупки новообраний голова БЕБ відобразив у декларації. Таким чином, вартість одного квадратного метра елітного житла становила приблизно 17 000 гривень, або майже 615 доларів, згідно з офіційним курсом НБУ того дня.
При цьому, як встановили журналісти, ринкова ціна за один квадратний метр цієї квартири у той період була щонайменше вдвічі вищою і становила приблизно 1200-1300 доларів.
Вартість квадрату у цьому ЖК, вказана на сайті агентства нерухомості – офіційного партнера з продажу квартир компанії-забудовника Kadorr Group, – "від 1300 доларів". Приблизно такою ж вона була ще з моменту здачі будинку в експлуатацію: у 2017 році вартість квадратного метра житла тут уже становила від 1200 доларів. Це журналістам підтвердили у самого забудовника – в компанії Kadorr Group.
Продавець квартири – не публічна особа, працює у сфері IT. Журналісти зв’язались із ним, але чоловік не захотів відповідати на запитання, зокрема, про те, чи ціна, вказана у договорі купівлі-продажу – відповідає тій сумі, яку він насправді отримав від Мельника.
Заниження реальної вартості угоди при купівлі-продажу нерухомого майна – практика, яка призводить до заниження бази оподаткування, пояснюють експерти.
Так, з купівлі-продажу такої квартири в ЖК "19 перлина" в Одесі, якби вона відбулась за ринковою ціною, держава у вигляді різних податків та мита мала би отримати близько 192 000 гривень. Відповідно, якщо рахувати податки з вартості, яка вказана у офіційній угоді про купівлю-продаж квартири, власником якої став Мельник, то вони становили вдвічі менше – близько 96 000 гривень.
"Якщо ж Мельник провів по договору одну суму, а насправді сплатив ще частину додатково готівкою – то тут може постати питання про таке правопорушення, як недостовірне декларування, адже в такому разі він задекларував лише частину понесених витрат. Якщо сума незадекларованих витрат перевищує 500 прожиткових мінімумів (для 2021 року це 1 189 500 гривень) – це ознаки кримінального правопорушення", – додає юрист Миткалик.
Журналісти поспілкувались з новообраним головою Бюро економічної безпеки Вадимом Мельником. У коментарі він заявив, що вартість квартири у декларації відповідає тій, яку він сплатив за неї насправді. Додавши, що таку вартість квартири визначив сам продавець, і вона підтверджена офіційною оцінкою.
"Я сплатив ту суму коштів, які визначив продавець. Яка ціна була зазначена, ту ціну я заплатив. Я не дуже моніторив оголошення. Мене ціна не вразила, чи дешева вона, чи дорога – мене вона влаштувала. Мені підбирали цю квартиру ріелтори (агентство нерухомості)", – заявив новообраний голова БЕБ.
На запитання, як він може пояснити, чому продавець вирішив продати нерухомість за ціну, вдвічі меншу ніж її ринкова вартість, Мельник відповів: "От не готовий я вам сказати, чому. Я не вважаю цю ціну заниженою. Для мене це – немалі кошти – мільйон гривень".
Пригадати, скільки конкретно податків та мит було сплачено з цієї угоди, Вадим Мельник не зміг, однак наголосив, що вони "всі були сплачені", а сама ціна угоди "була визначена у відповідний законодавчо встановлений спосіб".
На момент придбання житла в Одесі Вадим Мельник працював викладачем Сумського державного університету. До цього Мельник здебільшого працював на державній службі. Зокрема, з 2000-го і до 2016 року – у системі податкових органів України. За президентства Віктора Януковича, був начальником слідчого управління кримінальних розслідувань Міністерства доходів та зборів, яке очолював Олександр Клименко.
Після нетривалого періоду – з грудня 2016 по жовтень 2020 року, коли Мельник працював поза держслужбою, займаючись викладацькою діяльністю, - у грудні 2020-го його призначили головою Державної фіскальної служби України.
Дружина Мельника володіє двома салонами краси в Ірпені на Київщині. Також родина, згідно з декларацією, має у власності ще одну квартиру в Києві на 159,4 м2, три квартири в Ірпені загальною площею 234,9 м2, нежитлові приміщення у Києві та Ірпені на 577,1 м2, квартиру в Туреччині на 75 м2, земельну ділянку у Сумській області та Ірпені, і позашляховик Range Rover 2014 року з причепом. Загальна вартість цього майна, яку вказав Мельник, сягає більше 7 500 000 гривень. При цьому близько 3 мільйонів гривень готівкою та розміщені у банках залишаються на рахунках нового голови БЕБ та його дружини.
Офіційний указ про призначення голови ДФС Вадима Мельника головою нового державного органу – Бюро економічної безпеки – з’явився на сайті Кабінету Міністрів 20 серпня 2021 року.