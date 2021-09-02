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Вперше Україна почала транспортувати британську нафту

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Вперше Україна почала транспортувати британську нафту
Кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми.

Про це повідомляє оператор системи магістральних нафтопроводів України АТ "Укртранснафта", що належить "Нафтогазу", інформує Цензор.НЕТ.

"АТ "Укртранснафта" вперше транспортує нафту Flotta Gold, яка видобувається поблизу Оркнейських островів (Шотландія, Велика Британія)", - йдеться в повідомленні.

Flotta Gold транспортуватимуть нафтопроводом Одеса - Кременчук. Нині компанія вже почала прийом сировини в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Таким чином, кількість сортів нафти, які транспортуються нафтопроводами України, зросла до восьми, додали в пресслужбі.

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Як повідомлялося раніше, за перші шість місяців 2021 року "Укртранснафта" транспортувала 7,1 млн тонн нафти. Це на 3,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Топ коментарі

  • Andriy Vasilchenko
    Російська нафта сама дорога у світі, бо вона продається не за долари, а життя людей.
  • Senator S 01a656ec
    Рюсская нефть и газ грязнее любого говна ...пахнет вонизмом уже 30 лет... Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282 Впервые Украина начала транспортировать британскую нефть - Цензор.НЕТ 282
  • Andriy Vasilchenko
    З 2014 у нас люба нафта завжди дешевша ніж кацапська.
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