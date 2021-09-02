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США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги

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США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги
США направлять $45 млн гуманітарної допомоги народу України.

Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох із приблизно 3,4 млн українців, які потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували Україні підтримку в розмірі $ 3 млрд

Також читайте: Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Топ коментарі

  • Super Gut
    45 млн долларов - это месячный бюджет общака депутатов партии зеленского.
  • Олександр Дніпро
    " США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины "

    США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7777
  • Алекс Мышкевич
    Для тебе рошенки як свячена вода для чорта ? 😂
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