Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром"

Глава правління російського "Газпрому" Олексій Міллер стверджує, що перші поставки газопроводом "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Про це він сказав під час селектора до Дня працівника нафтової і газової промисловості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав Міллер.

"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - додав він.

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