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Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром"

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Перші поставки "Північним потоком-2" можуть бути вже цього року, - "Газпром"
Глава правління російського "Газпрому" Олексій Міллер стверджує, що перші поставки газопроводом "Північний потік-2" можуть бути здійснені в опалювальному сезоні цього року.

Про це він сказав під час селектора до Дня працівника нафтової і газової промисловості, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ газопроводом "Північний потік-2" на європейський ринок", - сказав Міллер.

"З російського боку створено всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі і газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - додав він.

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Топ коментарі

  • Кот Бегемот b96e8d54
    Я думал, что только бубочка, когда ширнется, начинает нести всякий бред. Оказывается, чемпион в этом виде спорта - членоголовый фюрер кацапии Куйло, на втором месте Миллер, а у бубочки только бронзовая медаль среди балаболов.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Скоро небось терракт на нашей газотранспортной системе забацают
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    После того как оба потока заработают - легко.
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