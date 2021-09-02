Головне - щоб була "хімія" між Україною і США, - Яценюк про візит Зеленського до Америки

Зустріч президентів України і США була хорошою. Але чи була вона історичною? Щоб історія розсудила, потрібен час, - зауважив голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму (КБФ).

Після зустрічі з Джозефом Байденом, нагадав Арсеній Яценюк, президент Зеленський сказав, що не впевнений, чи була певна "хімія" між президентом України і президентом Сполучених Штатів: "На мою думку, найбільш важливе питання, чи ми маємо хімію між Україною та Сполученими Штатами. Тому що ми, як демократична держава, мали цілий ряд президентів, і Сполучені Штати мали різних президентів також".

Арсеній Яценюк підкреслив, що вважає зустріч президентів України і США "безумнівно хорошою": "Оптика в цій зустрічі була правильна".

Він також відзначив спільну заяву Сполучених Штатів і України: "Це певний план дій між нашими двома країнами. Це дуже чітко визначені результати, які мають бути досягнуті українською стороною. І дуже чітко визначені цілі, досягнення яких має бути підтримано владою США. Дуже важливо, що обидва президенти погодили чітко визначений порядок денний і дорожню карту".

"Ключовим питанням є те, чи Україна готова зробити свою частину роботи, чи український уряд і президент це втілять. Переконаний, що це єдиний варіант, адже це воля українського народу - мати потужну демократичну процвітаючу Україну, яка раніше чи пізніше стане членом НАТО, Україну, яка буде енергетично незалежною, буде потужним партнером і союзником США і стане членом Європейського Союзу в майбутньому", - наголосив він.

Голова КБФ також відзначив кілька питань, які ще потребують розв’язання. Зокрема, "Північний потік-2": "Це не просто двостороннє питання між Україною і США. Воно передбачає, як мінімум, співробітництво між Україною, Німеччиною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами".

Він наголосив, що не підтримує "ані рішення канцлера Меркель, ані рішення американської адміністрації підтримати цей проєкт": "Адже це антиамериканський, антиукраїнський і антиєвропейський проєкт".

Арсеній Яценюк наголосив, що Європа вже постраждала від цього проєкту, тому що російський "Газпром" почав маніпулювати енергетичним ринком ЄС і вже отримав 6 млрд доларів лише за останні 3 місяці.

"Також, безперечно, маємо більше обговорювати питання Мінського процесу. Адже він зайшов у глухий кут. І знову-таки, це не двостороннє питання, а, як мінімум, тристороннє питання між Україною, Францією, Німеччиною, плюс Сполучені Штати", - наголосив він.