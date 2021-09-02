Медведчуку продовжили домашній арешт

Печерський районний суд Києва продовжив до 31 жовтня запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну ухвалу суд виніс у четвер, задовольнивши таким чином клопотання прокуратури.

"Клопотання задовольнити... продовжити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 31.10 2021 року", - йдеться в оприлюдненому рішенні суду.

Захист Медведчука на початку судового засідання надав суду матеріали про порушення підслідності, неприпустимість доказів, а також відсутність необхідності запобіжного заходу у зв'язку із завершенням досудового розслідування.

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Представник обвинувачення, виступаючи в суді, нагадав, що 20 серпня 2021 року досудове розслідування в кримінальному провадженні про держзраду і замах на розграбування національних цінностей було завершено, а 7 вересня закінчується термін дії запобіжного заходу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту. "Ризик впливу на свідків є і на стадії судового розгляду", - сказав представник прокуратури, обґрунтовуючи необхідність продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці – до 7 листопада 2021 року.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.