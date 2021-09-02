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Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче

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Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче
Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про покупку квартири в тому ж одеському ЖК, що й у глави БЕБ Вадима Мельника.

Про це він написав у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А ми, дурні, придбали у такому ж одеському "Кадоррі" приблизно в той самий час квартиру на 65 кв. м у два з гаком рази дорожче", - написав Саакашвілі.

Раніше журналісти з'ясували, що вартість квартири, яку переможець конкурсу на главу БЕБ Мельник вніс до декларації, вдвічі менша за ринкову ціну.

Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче 01

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Саакашвили о квартире Мельника: А мы, глупые, купили в 2 лишним раза дороже - Цензор.НЕТ 1873
  • Ksenia VB
    А чого Мішань відсторонюється від цього мужика ?
    Це ж саме він привів зелених вилупків до влади.
  • Nataliia Radchenko
    Саакшвілі -мильна бульба , що роздувала щоки на заслугах реформатора Бендкукідзе , вивалявся у ЗЕгівні й загубив свій бульбашковий іміджСаакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче - Цензор.НЕТ 2527)
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