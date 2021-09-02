Саакашвілі про квартиру Мельника: А ми, дурні, придбали в 2 з гаком рази дорожче

Голова виконкому Національного комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про покупку квартири в тому ж одеському ЖК, що й у глави БЕБ Вадима Мельника.

Про це він написав у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"А ми, дурні, придбали у такому ж одеському "Кадоррі" приблизно в той самий час квартиру на 65 кв. м у два з гаком рази дорожче", - написав Саакашвілі.

Раніше журналісти з'ясували, що вартість квартири, яку переможець конкурсу на главу БЕБ Мельник вніс до декларації, вдвічі менша за ринкову ціну.

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