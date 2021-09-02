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Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст

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Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст
Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена продемонструвала підтримку Вашингтоном Києва перед агресією з боку РФ.

Таку думку 2 вересня на Київському безпековому форумі висловив посол США в Україні (в 2003-2006 роках) Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Візит президента Зеленського до США був успішним. Зустріч із Джо Байденом була запланована на одну годину, проте тривала дві години", – сказав дипломат.

За словами Гербста, обидві країни, зокрема, погодили питання "потужної підтримки США України перед обличчям російської агресії, що триває". Так, США виділили Україні $60 млн оборонної допомоги. Крім того, між двома країнами буде "відновлено роботу комісії високого рівня".

"Для Байдена було дуже важливо підкреслити це після тих проблем, які пережила Америка у зв'язку із подіями в Афганістані, – зазначив експосол. – Сполучені Штати готові підняти рівень співпраці з Україною, оскільки ваша боротьба з агресією Кремля така ж важлива для нас, як і для України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не стануть частиною мінського формату, - експосол в Україні Гербст

Топ коментарі

  • Мила Нелла 95b75d1f
    Как только Президент прибыл в США -
    пошли наводнения.
    Прибыл в Париж - сгорел Ноттер - Дам - де Пари .
    Прибыл в Оман - умер шейх
    и т д .
    Байдену було важливо підтримати Україну після виведення військ з Афганістану, - Гербст - Цензор.НЕТ 5277
  • Василь Довганенко 7230397a
    Зєля взагалі везучий. Ніби має єврейське щастя. Ковід привів до: 1. Різкого зменшення туризму українців за кордон. Зекономлено мільярди валюти. 2. Різкого підвищення цін на сировину . Додатково отримані мільярди баксів. 3. Дарунок 2, 7 млрд баксів від МВФ. 4. Дарунки від США після "евакуації" з Афгану.
  • Олег Абраменко
    Объявил об очередной "мощной поддержке", когда Америку обвиняют в предательстве союзников.
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