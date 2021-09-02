Суд відклав засідання у справі про вбивство правозахисниці Ноздровської у ​​зв'язку з неявкою прокурора

Шевченківський суд Києва відклав судове засідання щодо вбивства Ірини Ноздровської у ​​зв'язку з неявкою прокурора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер".

На 2 вересня планувався допит слідчої Головного слідчого управління МВС Лідії Лучинської. Однак до суду надійшов лист, що з учорашнього дня Лучинська перебуває у відпустці за межами Києва, тому в засідання не з’явиться. Слідча поінформувала, що буде доступна лише після 21 вересня.

Рішення про допит Лучинської суд ухвалив ще 17 травня, але з тих пір вона жодного разу не з’явилася у засідання.

Після того, як суд ухвалив застосувати примусовий привід, слідча Лучинська указом від 9 липня була відряджена керівництвом до Житомирської області на період з 12 по 23 липня виконувати "посадові обов’язки, які є поважними". Водночас слідча "з метою уникнення маніпуляцій" просила допитати її по відеозв’язку із Корольовського райсуду Житомира. Потерпілі рішуче проти і хочуть бачити її особисто в Шевченківському суді. Тому суд відмовив у відеоконференції і вирішив, що допитає свідка безпосередньо.

Також з невідомих причин не прийшов прокурор Сергій Кривошея. Суддя Слободянюк сказав, що з ним намагалися зв’язатися, але його телефон вимкнений і знаходиться поза зоною досяжності.

На прокурора покладався обов’язок забезпечити явку в засідання експерта Олексія Чечеля. "Я вважаю, що безпосереднім фальсифікатором у цій справі є експерт Чечель, який робив ДНК-експертизу і експертизу фальшивої плями крові зі стіни нашого будинку…", – пояснював у попередніх засіданнях обвинувачений Юрій Россошанський.

Суд повідомив, що звертався із запитом до керівництва поліції Київської області і одночасним повідомленням голови Нацполіції щодо необхідності вжиття заходів безпеки до дочки вбитої – Анастасії Ноздровської. У поліції області суду повідомили, що заходи безпеки щодо дівчини зберігаються. Анастасія у засідання не прийшла, а її бабуся сказала суддям, що ніякої охорони як не було, так і не має. Тому суд буде звертатися до поліції повторно.

Також суд направить листа до керівництва прокуратури з приводу неявки прокурора і вжиття заходів, у тому числі, дисциплінарного характеру.

Суд відклав розгляд справи на 8 вересня.

У попередньому засіданні по відеозв’язку допитали керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, який особисто не зміг прийти в засідання. На записах НСРД, які досліджувалися судом, чутно, як Нєбитов спілкувався із затриманим Россошанським, переконуючи його зізнатися у вбивстві, обіцяючи більш м’яке покарання за вбивство в стані афекту. В розмові із Россошанським Нєбитов дозволяв собі негативно висловлюватися про покійну та її родину. Зі слів адвоката, Нєбитов носив Россошанському в ізолятор сир, ковбаси, вітаміни.

Але 28 липня цього року перед допитом Нєбитова в суді Россошанський заявив, що не має ніяких претензій до Нєбитова і взагалі всіх працівників поліції, дотичних до цієї справи. Також він просить не викликати для допиту Лучинську і анулює клопотання свого захисника про її виклик. Суд прийняв його заяву, але Лучинську все одно будуть допитувати, тому що на цьому наполягає сторона потерпілих.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.

Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.

8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського - батька Дмитра.

Прокуратура Київської області домоглася реального терміну ув'язнення.



