Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У Вроцлаві нині перебуває український консул для ознайомлення з перебігом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.
За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - запевнив речник МЗС.
Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.