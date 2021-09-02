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Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією

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Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією
Міністерство закордонних справ України взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв'язок з його рідними.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Вроцлаві нині перебуває український консул для ознайомлення з перебігом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.

За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - запевнив речник МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-річний українець Никифоренко помер у Польщі після затримання поліцією

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Уявляю, який би був шкандаль, якби таке сталось з поляком у нас.
  • Mike Redford
    С полицией не быкуй , ни в одной стране мира не быкуй . Рекомендация не употреблять алкоголь видимо бесполезна .
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а представьте если бы такое случилось с угорцем или упаси Боже с израилетянином - Кулеба наверное на колени бы стал с извинениями..
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