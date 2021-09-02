Смерть українця в Польщі: МЗС взаємодіє з польською поліцією

Міністерство закордонних справ України взаємодіє з польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка і підтримує зв'язок з його рідними.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У Вроцлаві нині перебуває український консул для ознайомлення з перебігом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво у справі, результатів судово-медичних експертиз", - сказав Ніколенко.

За його словами, одна з версій слідства - перевищення повноважень працівниками поліції. "Докладемо максимум зусиль, щоб усі обставини смерті нашого громадянина були з'ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", - запевнив речник МЗС.

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Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.