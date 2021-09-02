США готові будь-якої миті запроваджувати санкції проти Росії, - Єрмак

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив про готовність запроваджувати санкції проти Росії. Обмеження можуть ввести, зокрема, проти газопроводу "Північний потік-2".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, підсумкова угода між Україною та США передбачає можливість реального запровадження санкцій проти Росії, якщо вона використовуватиме газопровід проти України.

"Справді, під час переговорів президент Байден підтвердив президенту Зеленському готовність США будь-якої миті застосувати санкційну політику щодо Росії в разі відступу від ситуації, яка зафіксована на сьогодні", - сказав він.

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