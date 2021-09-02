Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді

Україна буде сильною і успішною країною, лідером Європи, оскільки це її мета, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи", - заявив Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо. А оскільки можливо все", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба