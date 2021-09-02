Мета України - стати сильною і успішною країною, лідером Європи, - Зеленський у Стенфорді
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Україна буде сильною і успішною країною, лідером Європи, оскільки це її мета, заявив президент України Володимир Зеленський.
"У всьому світі відома американська мрія. Але ми втратили багато часу, у нас немає часу мріяти. У нас немає української мрії, у нас є українська мета... Ми повернемо своїх людей. Для нас це дуже важливо - повернути Крим і Донбас. Ми будемо сильною і успішною країною - лідером Європи", - заявив Зеленський, виступаючи в Стенфордському університеті в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Чому я впевнений у цьому? Ні. Не тому, що все можливо. А оскільки можливо все", - додав він.