Головні новини 2 вересня: Росія не хоче продовжувати місію ОБСЄ, постраждалий у ДТП із Трухіним розповів про те, що трапилося

Росія відмовилася продовжувати мандат ОБСЄ на лінії розмежування, постраждалий у ДТП вважає, що Трухін їхав зі швидкістю 120 км/год, у Києві "клепали" рекламу для окупантів - головні новини 2 вересня.

Росія відмовляється продовжити місію ОБСЄ на Донбасі

"Росія сьогодні оголосила у Відні, що не підтримає продовження після 30 вересня місії прикордонників і спостерігачів ОБСЄ на двох контрольно-пропускних пунктах ("Донецьк" і "Гуково") на російсько-українському кордоні", - повідомив журналіст Йозвяк. У МЗС України вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі.

Кремль обіцяє "контрзаходи", якщо Україна вступить у НАТО

"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить стягування своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність вжиття якихось контрзаходів, щоб провести перебалансування ситуації і на 100% гарантувати безпеку наших кордонів", - заявив прессекретар Путіна Пєсков.

Журналісти поговорили з постраждалим у ДТП за участю Трухіна

"Чую удар ззаду. Я його не бачу, але чую. Скрегіт металу і удар у мене ззаду. Ну я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав", - розповів чоловік.

Семенченку, який голодує, стало зле в суді

Екснардепу, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування і теракті, викликали швидку допомогу. Семенченко голодує майже 40 днів.

Українець помер у Польщі після побиття поліцейськими

25-річний Дмитро Никифоренко у Вроцлаві повертався автобусом після зустрічі з друзями. Він був п'яний, викликали поліцію, українця відвезли у витверезник, і там поліцейські його били, душили і застосовували сльозогінний газ. Його загибель розслідує польська прокуратура. Двох поліцейських звільнили, чотирьох усунули.

Рекламники створювали в Києві білборди для окупантів

Рекламне агентство вирахувала СБУ. Фірма ще з 2014 року розробляла макети антиукраїнських білбордів, які розміщували в окупованому Криму і на Донбасі.

Вантажівка пошкодила фонтан, який лише вчора відкрили в центрі Києва

Машина намагалася проїхати через фонтан на Арсенальній площі, але пошкодила плитку і частково пішла під землю. Фонтан урочисто відкрили напередодні.