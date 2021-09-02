Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком
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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена в розширенні присутності Applе в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у мікроблозі Твітер.
"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав він.