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Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком

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Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним директором компанії Apple Тімом Куком заявив, що Україна зацікавлена ​​в розширенні присутності Applе в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у мікроблозі Твітер.

"Радий зустрітися з Тімом Куком, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. Україна також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проєктів", - написав він.

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Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком 01
Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком 02

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 1520
  • Олександр Дніпро
    Мы заинтересованы в расширении присутствия "Applе" в Украине, - Зеленский провел встречу с Куком - Цензор.НЕТ 6319
  • Стрелок
    Ми зацікавлені в розширенні присутності Applе в Україні, - Зеленський провів зустріч із Куком - Цензор.НЕТ 7097
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