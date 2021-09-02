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Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського

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Конкретні прізвища не лунали, - Єрмак про боротьбу з українськими олігархами на зустрічі Байдена і Зеленського
У США високо оцінили боротьбу із "системою олігархату в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 2 вересня, розповів глава Офісу Президента (ОПУ) Андрій Єрмак.

Він підбив перші підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, зокрема - його зустрічі з главою Білого дому Джо Байденом.

"Це була безпрецедентна, глибока, дуже конструктивна, чесна розмова друзів, партнерів, які можуть обговорювати будь-які питання, обговорювати їх відкрито. Які дуже зацікавлені в зміцненні відносин, виведенні їх на новий рівень. І я думаю, що це великий початок нової ери у відносинах між Україною і Америкою", - зазначив Єрмак.

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Журналісти запитали главу ОПУ, чи лунали під час переговорів між Байденом і Зеленським прізвища українських бізнесменів Ігоря Коломойського і Дмитра Фірташа, до яких є питання у американського правосуддя.

"Є прізвища, які на слуху, але ми говоримо про систему, яка 30 років заважає Україні рухатися вперед", - сказав Єрмак.

Співробітники агентства уточнили, чи означає його відповідь, що конкретних прізвищ не було.

"Я можу говорити про ту частину переговорів, на якій був присутній я. Конкретні прізвища не лунали, але цілком можливо, що вони могли звучати під час спілкування віч-на-віч між президентами (Байденом і Зеленським)", – додав глава ОПУ.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Ладно Бєня з Гудком рижим...А Порох що зробив? Окрім того що сере в штани ЗЕдебілоїдам...Це не ознака олігархізму. Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 2238
  • 18c49ed2
    Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5155
  • Valery Greff
    Он вiслюку вставляет палки в кальсоны! Конкретные фамилии не звучали, - Ермак о борьбе с украинскими олигархами на встрече Байдена и Зеленского - Цензор.НЕТ 5827
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