Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів і викладачів у Стенфордському університеті в американському штаті Каліфорнія.
"Так, я за подвійне громадянство, - сказав він. - Щоб можна було отримати українське громадянство, не втрачаючи американське".
За його словами, парламент вивчає це питання.
Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена у всьому світі, і це її об'єднувало б.
Але це "складне питання", зокрема через тимчасову окупацію Кримського півострова, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України приблизно 600 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донбасу, зауважив Зеленський.
Він також додав, що окремі громадяни отримують паспорти інших держав "не з дуже гарними намірами".
Тут потрібен "індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн у конкретних спільнотах", сказав він.