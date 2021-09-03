Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча зараз це складне питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів і викладачів у Стенфордському університеті в американському штаті Каліфорнія.

"Так, я за подвійне громадянство, - сказав він. - Щоб можна було отримати українське громадянство, не втрачаючи американське".

За його словами, парламент вивчає це питання.

Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена ​​у всьому світі, і це її об'єднувало б.

Також читайте: Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: Донбас і Крим - це предмет окремої дискусії. Багато хто робить це під примусом

Але це "складне питання", зокрема через тимчасову окупацію Кримського півострова, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України приблизно 600 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донбасу, зауважив Зеленський.

Він також додав, що окремі громадяни отримують паспорти інших держав "не з дуже гарними намірами".

Тут потрібен "індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн у конкретних спільнотах", сказав він.