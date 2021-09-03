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Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон

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Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон
У Пентагоні дали зрозуміти, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Військову операцію США в Афганістані завершено", - заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, відповідаючи на брифінгу на запитання журналіста про те, чи будуть військові США якимось чином підтримувати противників талібів.

У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот пусть Раша и воюет в Афганистане своим бюджетом и своими прокси, а потом и армией. Американцы тут правы, эпопея закончена
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Вот поэтому тут нарисовались рашотролли. Пишите и пишите, но готовьтесь встречать талибов у себя на срабсее. Они придут за баблом на срабсею. И тупин этого сильно боится, поэтому вы тут и гадите своими высерами.
  • Харьков Сумской
    У нас на форумі - культурна публіка. Ми, українці вміємо спілкуватися без образ.
    Хто лається - той прийшов сюди на форум з північних болот. Я ввічливо спілкувався, до побачення.
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