Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон

У Пентагоні дали зрозуміти, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.