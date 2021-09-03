Військові США не допомагатимуть учасникам боїв проти талібів в Афганістані, - Пентагон
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У Пентагоні дали зрозуміти, що не збираються надавати військову підтримку силам, які ведуть збройну боротьбу проти руху "Талібан" в афганській провінції Панджшер.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Військову операцію США в Афганістані завершено", - заявив представник американського оборонного відомства Джон Кірбі, відповідаючи на брифінгу на запитання журналіста про те, чи будуть військові США якимось чином підтримувати противників талібів.
У Панджшері проти талібів веде боротьбу Фронт національного опору Афганістану.