Криза в Афганістані підштовхує Євросоюз до посилення стратегічної автономії, - Боррель

Країни-члени ЄС повинні винести уроки із ситуації в Афганістані, які свідчать про необхідність посилення можливостей і більшої стратегічної автономії Євросоюзу.

Таке переконання висловив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформальної Ради міністрів ЄС з питань оборони, яка була організована з ініціативи Словенського головування ЄС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Афганістан показав, що недоліки в нашій стратегічній автономії мають свою ціну. Єдиний шлях уперед - це об'єднати наші сили і зміцнити не лише наші здібності, але й нашу волю до дії. Це означає підвищення рівня готовності, проведення спільних навчань і військових тренувань, утворення нових інструментів, як Сили входження. Ці питання будуть складовою "стратегічного компаса", який буде представлений у листопаді на Раді міністрів оборони", - сказав високий представник ЄС.

Відповідаючи на запитання про кількісний склад Сил входження, Боррель зауважив, що цифра, яку військові експерти вважають достатньою, становить приблизно 5 тисяч військовослужбовців.

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"Після дискусій сьогодні і багатьох годин обговорення "стратегічного компаса", я думаю, майже для всіх країн-членів очевидно, що нам потрібно розвивати нашу здатність і бути здатними до автономних дій. Цьому немає альтернативи. Чи готові ми були до місії, щоб встановити периметр безпеки навколо аеропорту в Кабулі? Ні. Американці були готові, ми - ні. Якщо ми хочемо бути здатними діяти автономно і не залежати від вибору інших, навіть якщо ці інші є нашими друзями і союзниками, тоді ми повинні розвинути наші нові здібності", - заявив високий представник ЄС.

Він зазначив, що остаточне рішення ухвалюватиметься в листопаді.

"Ми хочемо робити конкретні речі, а не висловлювати глибокі думки або обмінюватися цікавими точками зору. Це те, чого вимагатимуть європейські громадяни. Але ми - це 27 країн, не всі з яких мають однакові погляди на світ і однакову стратегічну культуру. Узгодження потребує часу. Але час не є безмежним. Тому ми визначили 16 листопада з метою узгодити цей "стратегічний компас"", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що цей документ дозволить посилити європейську систему командування і контролю, усунути недоліки в можливостях і виконувати спільні проєкти в межах PESCO і Європейського оборонного фонду.

"Президент Байден є третім поспіль президентом США, який попередив нас, що США відходять від світових воєн. Президент Байден оголосив учора і позавчора про причини виведення з Афганістану. Це є попередженням для європейців. Вони мають прокинутися і прийняти на себе відповідальність. У цьому немає нічого проти НАТО або проти союзу між ЄС і США. Це шлях, щоб стати сильнішими, прийняти на себе відповідальність і мобілізувати ресурси з метою зустріти виклики, що стоять перед нами", - наголосив Боррель.