Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко
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Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями.
Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Юрій Вітренко зробив у програмі "Право на владу".
За словами Вітренка, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Однак цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.
"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.
Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання.
"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", - зазначив Вітренко.