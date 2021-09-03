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Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко

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Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву Юрій Вітренко зробив у програмі "Право на владу".

За словами Вітренка, Україна не проти продовження контракту з Росією на транзит газу через Україну ще на 10 років. Однак цей контракт - це не найкраща гарантія для нашої країни.

"Найкраща гарантія - це контракти з європейськими компаніями", - заявив Вітренко.

Також він зазначив, що скоро відбудуться переговори з цього питання.

"Ми зараз чекаємо на обіцяні консультації на технічному рівні. Це будуть переговори, які мають організувати німці. Ми на цих переговорах говоритимемо з європейськими компаніями про конкретні контракти на транзит газу через Україну. Це і є гарантії. Якщо ці контракти будуть порушені, ми підемо до європейських судів", - зазначив Вітренко.

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Топ коментарі

  • Гранд Идальго
    О гарантиях надо было думать ещё тогда, когда транзит газа через Украину был безальтернативным. А теперь, когда достроен «Северный Поток-2», осталось только два варианта: либо, стоя на коленях и потупивши глаза долу, просить с дрожью в голосе, трепетом в душе и надеждою в сердце, либо с гордо поднятой головой остаться без транзита. Усё...
  • Герхард
    Тут така фигня...
    Нафтогаз формально рейдерски захвачен. Не факт, что европейские компании захотят иметь дело с конторой, правила игры в которой так брутально меняются.

    Сегодня контракт, а завтра уже другие люди захватили Нафтогаз. С такими конторами работают только в краткосрочной перспективе. Например, если надо много неликвида быстро сплавить.
  • Lvbnhj
    Лучшей гарантией транзита газа через Украину являются контракты с европейскими компаниями, - Витренко - Цензор.НЕТ 7746....
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