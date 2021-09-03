Світовий банк може виділити Україні на боротьбу з коронавірусом 150 млн доларів, - Ляшко

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президента України Володимира Зеленського провів продуктивну зустріч з Фаді Саада, директором Світового Банку з людського розвитку в регіоні Європи і Центральної Азії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового Банку із загальним обсягом позики 439,7 млн доларів. Отримав запевнення, щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до 150 млн доларів, у разі необхідності, на екстренне реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", - повідомив Ляшко.

За його словами, ключовим елементом співпраці між Міністерством та Світовим Банком є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19.

"Колеги із Світового банку позитивно оцінили проведену роботу з цього напрямку в літні місяці, що дозволило нам у 9 разів збільшити охоплення щепленнями. Закликали на цьому не зупинятись та активно рухатись вперед", - зазначив він.

Також читайте: Україна отримає від США інноваційні ліки від COVID-19. Вони вже транспортуються в аеропорт для відправки, - Ляшко

Наразі, в межах співпраці зі Світовим банком відбувається:

- ретроактивне фінансування закупівлі вакцини КОМІРНАТІ, виробництва Пфайзер;

- закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин;

- додаткове оснащення лабораторій обладнанням та тест-системами;

- серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу;

- робота нацонального контакт-центру з питань протидії поширення короновірусної хвороби;

- серія тренінгів для медичних працівників та іннші заходи

"Домовилися про питання продовження проєкту "Поліпшення охорони здоровя на службі у людей" повернутися після написання Стратегічного плану розвитку системи охорони здоров’я населення на період до 2030 року.

Написання цього документа плануємо завершити до кінця року.

Розробка плану передбачена Указом Президента, як документа, що вперше систематизує прагнення країни забезпечити універсальний доступ до послуг у сфері охорони здоровя та поєднається з досягненням цілей сталого розвитку ООН", - додав глава МОЗ.