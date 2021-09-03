Українського воїна поранено внаслідок російських обстрілів на Донбасі. Ворог 5 разів порушив режим "тиші", застосувавши 120-мм міномети і 100-мм артилерію, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-мм калібру.
Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100 мм.
Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний", - сказано в повідомленні.
У штабі зазначили, що з метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.
"Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.