"Сталася аномалія": ракету Alpha компанії Firefly Aerospace було підірвано під час першого польоту в космос. ВIДЕО

Дебютний старт на орбіту космічної ракети Alpha приватної компанії Firefly Aerospace, який відбувся о 4:49 ранку з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії, закінчився невдачею. Незабаром після досягнення носієм точки maхQ на траєкторії, ще до відділяня ступенів, він вибухнув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Ліга.

Згідно з прямою трансляцією запуску ракети в Youtube, пускове вікно відкрилося 3 вересня в період з 4:00 до 8:00 за київським часом. Зліт ракети відбувся о 4:58 за Києвом над тихоокеанським узбережжям. Ракета Alpha стартувала з бази Космічних військ США Ванденберг (штат Каліфорнія).

Ракета успішно стартувала, але через кілька хвилин після старту місію перервали через поки не з'ясовані обставини. У компанії обіцяють надати більше деталей про інцидент.

Перша місія отримала назву DREAM або FLTA001.

"На першому етапі підйому Alpha сталася аномалія, яка призвела до втрати носія. У міру збору додаткової інформації будуть надані додаткові відомості", – повідомили в компанії.

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У Firefly уточнили: перед тим, як почати зворотний відлік, була очищена стартова територія і всі прилеглі райони, щоб мінімізувати ризик для співробітників компанії, персоналу бази і публіки.

"Ми продовжуємо працювати, щоб виконувати всі протоколи безпеки", - додали там.

З огляду на те, що повідомили у Firefly, вибух не став для них несподіванкою, а був проведений контрольовано - після реєстрації якогось аварійного стану на борту.

Усе корисне навантаження, яке ризикнули відправити на ракеті в її дебютному польоті розробники, втрачено.

Alpha – відносно велика ракета в легкому класі носіїв: висота 29 м, діаметр ступенів 1,8 м і обтічника 2 м. Двоступенева одноразова з вантажопідйомністю 1000 кг на низьку навколоземну орбіту (200 км) з нахилом 28,5°, і до 630 кг – на сонячно-синхронну (500 км). Основна конструкція – з композиту, армованого вуглецевим волокном. Паливна пара: гас RP-1 і рідкий кисень, газ-витіснювач – гелій. Маса заправленої ракети – приблизно 54 тонни.

У 2017 році збанкрутілу через вихід із проєкту евроінвестора компанію Firefly Space Systems, засновану інженером Томом Маркузічем, викупив український бізнесмен Макс Поляков. Офіси Firefly Aerospace розташовані в Остіні та Дніпрі. Основне виробництво вузлів зосереджено в штаті Техас, але частково обладнання/софт розробляється і в Україні. Також розробляють ракету Beta – до 4 т на ННО, і до 3 т на ССО, та місячний посадковий модуль Genesis за програмою Artemis.

Нагадаємо, майже рік тому Firefly успішно випробувала перший ступінь Alpha, а в серпні 2021-го провела успішний статичний "прожиг" ракети.

До травня 2021 року Firefly залучила $200 млн інвестицій з оцінкою $ 1 млрд, а в червні отримала патент США на технологію двигунів.

SpaceX разом з Firefly доставлять прилади NASA на Місяць у 2023 році.