За добу у світі виявили 678 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 219,9 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 3 вересня у світі зареєстрували 678 902 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 653 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 219 975 001 випадок інфікування, з них 678 902 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 557 307 осіб, з них 10 653 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 196,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 43-тю позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 13-ту, за летальними випадками - 34-ту і 6-ту позицію відповідно.