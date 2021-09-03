В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2693 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 826 осіб;
летальних випадків – 45;
одужало – 1 112 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 538 осіб,
методом ІФА – 7305 осіб,
експрес-тестами – 21 532 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 293 541 особа;
одужало – 2 210 866 осіб;
летальних випадків – 53 922;
проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях", - розповіли в МОЗ.