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В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали
В Україні зафіксовано 2693 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 3 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 2 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2693 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 171, медпрацівників – 40).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 госпіталізовано – 826 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 летальних випадків – 45;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 одужало – 1 112 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу у світі виявили 678 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,6 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 219,9 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 методом ПЛР – 23 538 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 методом ІФА – 7305 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 експрес-тестами – 21 532 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 захворіло – 2 293 541 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 одужало – 2 210 866 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 летальних випадків – 53 922;

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 45 осіб, зафіксовано 2693 нові випадки зараження, 1112 осіб одужали 14

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