Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Українець Сергій Ємельянов став переможцем Паралімпійських ігор у Токіо (Японія).

Представник Полтавщини завоював золото у веслуванні на байдарці-одиночці в класі KL3, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Ємельянов подолав дистанцію 200 метрів за 40,355 секунди, випередивши найближчого суперника із Росії на 0,1 секунди.

Рівненчанин Микола Синюк на байдарці-одиночці на 200 метрів завоював срібну медаль у класі KL2.

Український велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в десятий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія). Представник Донеччини посів друге місце в шосейній гонці в класі С4-5.

Для Дементьєва це третя медаль у Токіо. У 32-кілометровій гонці з роздільним стартом Єгор виграв срібло, а на велотреку на дистанції 4000 метрів став бронзовим призером змагань.

Володарями срібних медалей Ігор-2020 стали українські легкоатлети Микола Жабняк з Донецької областіта представниця Київщини Людмила Даниліна.

Дискобол Жабняк із результатом 52,43 метра став другим у класі F37, а Даниліна в класі Т20 посіла друге місце в бігу на 1500 метрів (4 хвилини 32.82 секунди).

В активі паралімпійської збірної України 89 нагород - 21 золота, 43 срібні і 25 бронзових. "Синьо-жовті" посідають 5-те місце в загальнокомандному заліку і 4-те - за кількістю медалей.