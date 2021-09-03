У Раді назріває "морський день", - "слуга народу" Корнієнко

Народні депутати із фракції партії "Слуга народу" пропонують присвятити цілий пленарний день розгляду законопроєктів щодо портової сфери і морегосподарського комплексу.

Про це повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на зустрічі з представниками портової галузі в Одесі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Питань настільки багато, що в нас вже визріває "морський день" у Раді. Разом із представниками галузі ми зберемо всі ініціативи, оформимо їх у законопроєкти, і цього дня будемо голосувати лише їх", – сказав Корнієнко.

Водночас заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков зазначив, що протягом тривалого часу в галузі не вирішувалося багато питань. Зокрема, вони стосуються поліпшення господарської діяльності, відновлення фінансування, використання портових зборів, дерегуляції тощо. Їхнє вирішення, за словами Васькова, має поліпшити стан справ у галузі водного транспорту.

Член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк ("Слуга народу") зазначив, що окреме питання стосується комунікації між представниками морської сфери і державою.

"Дуже важливо щоб ідеї працівників портової галузі, морегосподарського комплексу перетворювалися на тексти законопроєктів", – наголосив він..

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Серед актуальних проблем, які озвучили учасники, дивідендна політика, яка не дозволяє державним підприємствам залишати достатньо коштів на власний розвиток; заохочення переведення суден на український прапор; передача частини доходів від портової галузі на потреби громад; складні процедури конкурсів на керівні посади в державних структурах; відсутність достатніх коштів на днопоглиблення; складні регуляторні процедури під час будівництва приватних об'єктів на землях водного фонду; високі тарифи на залізничні перевезення, які призводять до перевантаження доріг до портів; недолік законних механізмів повернення державному підприємству майна, зданого в оренду.