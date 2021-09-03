Україна в США заручилася гарантіями щодо введення санкцій проти РФ, якщо вона використовуватиме "Північний потік-2" як геополітичну зброю, - Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умову введення санкцій США проти Росії через "Північного потоку-2 ".

Про це йшлося в прямому ефірі в програмі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Вітренка, під час візиту Володимира Зеленського до США Україна заручилася гарантіями введення санкцій проти Росії через "Північний поток-2". Санкції будуть введені, якщо виникнуть проблеми з українським транзитом та якщо Росія буде використовувати газопровід як геополітичну зброю.

Проте Вітренко вважає, що Україні потрібні не папери, підписані політиками, а контракти з європейськими компаніями на транзит газу через Україну.

"А от якщо таких компаній не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, то ось тоді мають бути санкції. Це буде доказом того, що "Газпром" використовує газ, як геополітичну зброю", - зазначив Вітренко.

Читайте: Найкращою гарантією транзиту газу через Україну є контракти з європейськими компаніями, - Вітренко